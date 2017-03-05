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在韓涉及詐騙案被捕 江女原不願通知我國

2017-03-05  14:53

〔即時新聞／綜合報導〕2名台灣女孩在2月中搭機前往南韓，隨後下落不明讓江姓女子的家人以為是失蹤，請外交部協尋後才發現原來是涉及電信詐騙案遭到逮捕。外交部透露，江女被捕後因為不願韓國方面通知我國，才會讓家人誤認為下落不明。

據《中央社》報導，外交部指出，台籍人士若在南韓遭到逮捕，韓警都會詢問要不要通知台灣當局，而江姓女子在2月15日被捕後，不願將自己的消息告知給我國駐韓代表處，所以當江母要求協尋時，第一時間才查不到江女已遭逮捕，得要經過後續交叉比對才找到江女的下落。

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  • 江女前往韓國後因涉及詐騙案被逮捕，她不願韓國當局告知我國此事，所以讓家人誤以為失蹤。（圖擷自臉書）

    江女前往韓國後因涉及詐騙案被逮捕，她不願韓國當局告知我國此事，所以讓家人誤以為失蹤。（圖擷自臉書）

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