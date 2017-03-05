工程師化身攝狼 偷拍被逮辯「工作壓力大」

2017-03-05 14:40

〔記者王冠仁／台北報導〕在科技公司任職的33歲李姓電腦工程師，日前跑到台北市西門町附近一間便利商店，他看到一名穿著短裙的女學生後，按捺不住，拿出智慧型手機蹲在地上，以由下往上的方式偷拍女學生裙底風光與大腿。

不過，其他顧客發現李的怪異舉動，好心告訴女學生，女學生這才發現遇上「攝狼」，氣得要店員幫忙報警；這時店員與熱心民眾則攔下李，不讓他離去。

警方說，李被逮後聲稱「一時好奇」才蹲下偷拍，但警方檢視他手機，還發現有3段其他女子的裙底偷拍影片，懷疑他是偷拍慣犯；李發現事跡敗露，又改口「工作壓力很大」。警方除將他依妨害秘密罪嫌送辦，同時正深入追查有無其他受害者。