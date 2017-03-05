| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
清泉崗基地毒品案 少將聯隊長自請處分 經典賽 Live》高國輝2支二壘安 台灣隊2分落後警察廳
 首頁 > 社會

工程師化身攝狼 偷拍被逮辯「工作壓力大」

2017-03-05  14:40

〔記者王冠仁／台北報導〕在科技公司任職的33歲李姓電腦工程師，日前跑到台北市西門町附近一間便利商店，他看到一名穿著短裙的女學生後，按捺不住，拿出智慧型手機蹲在地上，以由下往上的方式偷拍女學生裙底風光與大腿。

不過，其他顧客發現李的怪異舉動，好心告訴女學生，女學生這才發現遇上「攝狼」，氣得要店員幫忙報警；這時店員與熱心民眾則攔下李，不讓他離去。

警方說，李被逮後聲稱「一時好奇」才蹲下偷拍，但警方檢視他手機，還發現有3段其他女子的裙底偷拍影片，懷疑他是偷拍慣犯；李發現事跡敗露，又改口「工作壓力很大」。警方除將他依妨害秘密罪嫌送辦，同時正深入追查有無其他受害者。

廣告
  • 李姓工程師在這間超商偷拍女學生裙底風光被逮。（記者王冠仁翻攝）

    李姓工程師在這間超商偷拍女學生裙底風光被逮。（記者王冠仁翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
古早味✧自製蔥油餅
餃子皮變身✧蚵嗲
輕鬆煮✧和露蛤蜊飯
義大利麵怎麼煮？
轉寄

標題：工程師化身攝狼 偷拍被逮辯「工作壓力大」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月5日‧星期日‧丁酉年二月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.