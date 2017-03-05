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疑騎太快摔邊坡 騎士命大僅輕傷

2017-03-05  14:27

〔記者徐聖倫／新北報導〕今上午11時許，26歲林姓機車騎士行經新北市坪林區北宜公路28.4公里處往宜蘭方向，現場為左彎，林某疑似車速過快，竟撞上護欄摔落數公尺高邊坡，所幸林某僅全身多處擦傷，送醫包紮後已無礙。

消防人員表示，當時現場機車已起黑煙，隨時有可能會燃燒，所幸及時將其撲滅。警方表示，現場並未有監視器，將持續釐清肇事原因。

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  • 機車摔落邊坡被樹叢卡住。（記者徐聖倫翻攝）

    機車摔落邊坡被樹叢卡住。（記者徐聖倫翻攝）

  • 林某摔邊坡命大僅輕傷。（記者徐聖倫翻攝）

    林某摔邊坡命大僅輕傷。（記者徐聖倫翻攝）

  • 摔車現場為左彎。（記者徐聖倫翻攝）

    摔車現場為左彎。（記者徐聖倫翻攝）

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標題：疑騎太快摔邊坡 騎士命大僅輕傷


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