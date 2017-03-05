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開車毒癮發作「毒駕」睡在路口快車道

2017-03-05  14:17

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市37歲洪姓男子，返家途中毒癮發作，把車停在路邊拉K（吸毒），解癮後精神恍惚，他仍堅持開車返家，就在台中市北區雙十路與精武路口，不敵睡意於快車道上睡著了，造成嚴重的堵車，「毒駕」的危害性不低於酒駕，依違反毒品危害防制條例法辦。

中市警局第二分局台中公園派出所警員劉威呈與立人派出所，日前接獲報案，指一輛自小客車停在北區雙十路與精武路口快車道上，車輛未熄火，造成後方車流回堵大塞車。

員警查看時，見洪男坐在駕駛座上睡覺，敲窗叫醒洪男，洪男精神相當恍惚，臉色一片慘白，講話也詞不達意，警方原以為洪男生病，先把車移至路旁。

員警進一步盤查，才發現他不是疲勞或生病，口袋內還有微量的K他命毒品，洪男也坦承他開車途中毒癮發作，吸毒想撐住精神開車返家，但仍不敵瞌睡蟲，在路口等紅綠當時睡著，全案依違反毒品危害防制條例移送偵辦。

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  • 「毒駕」的洪男，在快車道等紅綠燈時睡著。（記者張瑞楨翻攝）

    「毒駕」的洪男，在快車道等紅綠燈時睡著。（記者張瑞楨翻攝）

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