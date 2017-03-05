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國姓北山派出所重建 肩負交通、觀光樞紐

2017-03-05  14:19

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里分局北山派出所新建廳舍工程今天舉行開工動土典禮，員警、鄉親正式向守護地方逾30年的老派出所說再見，新建派出所總工程經費1360萬元，預計年底完工，北山派出所為國道6號北山交流道進出北山、南港村的門戶，縣長林明溱表示，派出所重建對地方交通、治安維護有正面效益，雖然縣府財政拮据，仍全力配合編列預算興建。

埔里分局所轄的埔里、國姓地區派出所，多半已相當老舊，原本僅埔里所、隆生所為921後重建或新建，縣府近年完成鯉潭、愛蘭所新建，完工至今已35年的北山所則是第5個，今上午11時舉行動土典禮，由縣長林明溱、縣警局長邱寬愉及多位在地民代、鄉親共同參與。

北山派出所原為1樓加強磚造建築物，屋齡老舊，又有漏水問題，加上配合投147線道路拓寬，原有圍牆大幅內縮，空間、動線都受限制，員警辦公與民眾洽公都非常不便，新建派出所為2樓鋼筋混凝土建築，總樓地板面積約130坪，工期300個工作天，預計今年底完工。

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  • 南投縣埔里分局北山派出所新建工程今開工動土，特別請三太子祝福開工大吉。（記者佟振國攝）

    南投縣埔里分局北山派出所新建工程今開工動土，特別請三太子祝福開工大吉。（記者佟振國攝）

  • 縣長林明溱率縣警局、分局主管上香祈福，讓派出所順利完成重建。（記者佟振國攝）

    縣長林明溱率縣警局、分局主管上香祈福，讓派出所順利完成重建。（記者佟振國攝）

  • 新建北山派出所為2樓鋼筋水泥建築，總樓地板面積130坪，預計今年底完工。（記者佟振國翻攝）

    新建北山派出所為2樓鋼筋水泥建築，總樓地板面積130坪，預計今年底完工。（記者佟振國翻攝）

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