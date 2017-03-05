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通緝犯回家拿衣物 躲衣櫥被活逮

2017-03-05  14:21

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名李姓通緝犯得知遭到地檢署發布通緝後，四處躲藏，3日晚間返家想要拿一些換洗衣物，卻遇到警察找上門。身材瘦小的李嫌異想天開躲在衣櫃，想等警察離去，未料，散落滿地未整理的衣物反而引來警方懷疑，打開衣櫃將龜縮一旁的李男活逮，移送基隆地檢署歸案。

40歲李姓男子有毒品、竊盜前科，因毒品案被判處有期徒刑，但卻遲不報到，被基隆地檢署發布通緝，警方接獲線報得知李男將會返家，立刻前往查看。

基隆市警南榮路派出所警員魏簡彣、鄭于芳、簡巧妮，看見有一名貌似犯嫌的男子返家，立刻向前盤查，對方卻表示自己是他的弟弟，哥哥已經多日未返家，不相信的話可以進屋查看。

員警半信半疑跟著李男的弟弟進屋，卻發現房間地板放有未整理的衣物，便將衣櫥拉開，赫然發現李男縮在櫃內，當場將他逮捕。

李男向警方表示，自己許久未回家，被通緝期間居無定所，剛好想回家拿衣服，未料就碰上埋伏員警，真的有夠衰。

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  • 警方將躲在衣櫃的李姓通緝犯揪出，移送地檢署歸案。（記者吳昇儒翻攝）

    警方將躲在衣櫃的李姓通緝犯揪出，移送地檢署歸案。（記者吳昇儒翻攝）

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