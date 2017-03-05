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拍打警察拉扯無線電 法官：不是施暴無罪

張男拍打拉扯員警無罪，圖為處理本案的中市警局一分局。（記者張瑞楨攝）

2017-03-05  14:06

〔記者張瑞楨／台中報導〕抗拒無罪？台中市張姓男子在台中醫院內睡覺，保全誤認遊民滋擾報警，員警盤查時他拒絕出示證件，雙方拉扯時，張男拍打警察並抓住警用無線電不放，警方依妨害公務罪法辦，不料，台中地院認為警方所為不符合法律，張男雖有拍打拉扯等行為，但沒有妨害公務犯意而判決無罪，台中高分院二審看法雖與一審略有不同，卻也認為法律不能強令人民遇到警察執行職務，只能靜止而不許有何動作，張男只是「規避」警察，尚未達到「暴行」程度，維持無罪判決確定。

判決書指出，張男在前年2月11日清晨，在台中醫院急診室走道睡覺，保全認為他是遊民而勸離，他又跑到加護病房走道睡覺，保全報案指遊民滋擾，台中市警局一分局兩名員警要求張男出示身分，張男拒絕並大聲咆哮，雙方對峙10多分鐘，員警以「警察職權行使法」第7條規定，警察無法查證身分時，得將人民帶往勤務處所（派出所或警局）查證。

張男抗拒警方帶回派出所查證身分，雙方拉扯時，張男拍打員警的手，用力抓住無線電不放，員警耗費一番力氣才將他制服，法院審理時，他告訴法官，他不是遊民，是胞兄在同年月10日於醫院內病故，他處理喪事勞累而於醫院內睡覺。

台中地院一審時，張男否認拉扯拍打警察，法官認為他的說法不實，卻也認為張男只是睡覺，沒有騷擾危害自己或他人，警察要將張男強制帶到派出所，不符合警察職權行使法第6條第1項第3款，警察「有事實足認為防止其本人或他人生命、身體之具體危害，有查證其身分之必要者」等規定。

一審認為，張男確實拉扯拍打警察，但他是自認處理胞兄喪事，不是無故逗留醫院，沒有必要配合警察盤查，法官認為他沒有妨害公務的犯意，據此判決無罪。

台中地檢署不服判決上訴，台中高分院二審見解與一審略有不同，二審認為，不是公務員依法執行職務時，人民一有任何肢體舉止，都構成妨害公務罪，若此，「不啻強令人民遇有公務員執行職務時，均僅能靜止而不許有何動作，顯然過苛」。

二審法官認為，警察沒有受傷，服裝與無線電等配備無損壞，張男拉扯無線電等行為，只是對警察要將他強制帶到派出所的「規避動作」，也未達妨害公務罪的暴行程度，據此維持無罪，全案判決確定。

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