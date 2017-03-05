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倒楣！網購被詐 本以為破案...又被騙

2017-03-05  13:06

〔記者徐聖倫／新北報導〕假破案真詐財！19歲龔姓男子在去年底遭詐，隔沒兩天又接獲詐騙集團來電，電話那頭自稱是「刑警大隊長」，佯稱已偵破網路詐騙案，查扣贓款30萬元，要將龔某被騙的錢歸還，要求他比對提款卡後兩碼，同時要他寄出存摺、提款卡，龔某不疑有他寄出，而跟家人討論後驚覺又是詐騙，故報警處理，警方於前日逮回4名嫌犯進行偵訊。

據悉，去年龔某在網路購物被騙1萬3千元，他報警之後遲遲無下文，本已放棄希望，而詐騙集團藉此在年底來電佯裝警方，讓喜出望外的龔某未查這又是一樁詐騙。龔某本開心的向家人說「我的錢要回來了！」詳細向家人說明後，才發現根本沒有任何一個公家單位會要求民眾寄出存摺或提款卡，被澆冷水的龔某只好再報警求援。

警方經蒐證，查出該詐騙集團車手藏匿在桃園市，前日兵分5路前往逮人，最終帶回19歲陳姓女子與3名男同夥共4名車手，並查扣了20張提款卡、100萬元贓款等證物。4嫌向警表示，他們根本不知道「公司」（背後詐騙集團）詳細背景，只是經人介紹擔任車手，警訊後將這陳女等4嫌依詐欺罪嫌移送法辦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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  • 車手至宅急便收取將裝有龔某提款卡、存摺的包裹。（記者徐聖倫翻攝）

    車手至宅急便收取將裝有龔某提款卡、存摺的包裹。（記者徐聖倫翻攝）

  • 車手至ATM提領贓款。（記者徐聖倫翻攝）

    車手至ATM提領贓款。（記者徐聖倫翻攝）

  • 車手將贓款暫放於商場置物櫃。（記者徐聖倫翻攝）

    車手將贓款暫放於商場置物櫃。（記者徐聖倫翻攝）

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