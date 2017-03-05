因債務糾紛刺殺女友 男子逃亡3天後今投案
2017-03-05 12:46
〔記者游明金／宜蘭報導〕經營看護仲介的宜蘭市林姓婦人，與擔任看護工的劉姓男子相戀；後因債務問題對簿公堂，3日相約談判兩人發生衝突，劉男竟持刀刺殺林婦7、8刀之多，肝肺遭刺穿，血流如注，經送醫急救幸脫離險境，劉男逃亡3天，以計程車作為逃亡工具，躲避追查；今天上午在律師陪同下向警方投案，他說，目前心情仍不穩定，不願多談。
警方調查，59歲經營看護仲介林姓婦人，與57歲劉男因工作關係變成男女朋友，同居2、3年後，2人因債務問題感情生變，據了解，林婦因欠了劉男約30萬元，劉為了討債曾多次恐嚇，還曾在口角衝突中傷害林婦兒子，被林婦告上法院，法官希望雙方和解，原訂7日開庭。
3日上午9點半，劉男到林婦宜蘭市環河東路家中談判，希望能撤銷告訴，但雙方談不攏，發生肢體與口角衝突；劉男竟持不明利器往婦人刺去，造成全身多處穿刺傷，血流如注，事後奪取婦人機車鑰匙騎車逃逸，車內還有林婦的存摺與印章。
林婦被砍後一度昏迷，醒來後走到人行道呼救，向附近店家表示，她遭到劉嫌砍傷，機車與存摺印章被奪走。店家報案將林婦送醫，陽大醫院表示，林婦到院時因大量失血休克，一度有生命危險，前胸跟後背有多處刀傷，比較明顯傷口有7、8處，肝肺都遭穿刺有血胸狀況，經過搶救幸無生命危險，還在加護病房觀察。
今天上午11點左右，劉男在律師陪同下向警方投案，僅交代這幾天行蹤，對於案情經過，他說：「目前心情仍不穩定，不願多談。」全案仍待釐清。
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