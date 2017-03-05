性別通識課風波 成大學生社團籲教授撤告
成功大學性別通識課師生衝突風波延燒，成大部分學生社團站出來力挺被教授提告的白同學，籲請教授撤告。（記者王俊忠攝）
〔記者王俊忠／台南報導〕成功大學去年開了一門通識課「存在、愛戀、也瘋狂」，學生白黴菌（化名）上課後覺得教授授課內容對兩性有刻板印象、不舒服，在臉書寫下心得，有網友留言涉恐嚇教授文句。2位教授對白學生提告。今天，成大性別社團TO．拉酷社等學生社團聲援力挺白同學，並籲請2位教授對白同學撤告。
在這門課引發爭議後，成大性別友善社團TO．拉酷社成員也去跟課發現教授不僅有性別刻板印象，還引述錯誤資料，並講述對特定性別族群像是雙性戀的歧視言論。
這門課會被注意，是因為一位修課的白同學，用化名在網路臉書寫下對這堂課的心得，後來相關證據呈交給學校性平會。性平會最後裁定為教授上課內容違反性別平等教育法，教務長先發函給全校教師提醒授課時須遵守《性別平等教育法》，性平會也建議修課同學與老師一起去上相關性別課程，但對教授個人沒有處分。而教授對性平會決議不服氣，提申覆被性平會駁回。
TO．拉酷社表示，沒想到，今年2月26日，原先寫下這堂課心得的白同學，卻被成大行醫所陸汝斌教授與成大護理系林靜蘭教授2人以刑法「恐嚇罪、妨害名譽罪」2罪嫌提告。
TO．拉酷社認為，授課教授沒被學校處分，已讓學生忿忿不平，教授竟利用校外法律途徑對指出其錯誤的學生提告，想必造成學生極大心理壓力。令人髮指的是白同學沒有公布自己真實身分，教授卻從白過去所交的作業中查出白的身分。白同學也在臉書寫下「在走申訴途徑之前，早已透過作業傳達希望老師修改用語等建議，遺憾的是當初釋出的溝通善意，竟被拿來當作報復學生的籌碼。」
今天，TO．拉酷社與成大學生會、零貳社等多位學生成員一起站出來聲援白同學，他們感謝白同學勇敢站出來指出這堂通識課內容的偏差、為校園性別平等站出來，他們極力譴責教授不尊重性別平等教育法、不願認錯的舉動，希望教授能主動撤回告訴，相信法律會還給白同學一個公道。
成大學生會認為，教授與學生間的爭議本來就存在權力不對等關係，衝突由校園拓展至社會上的法律途徑更是如此，在學校性平會認定白同學申訴成立的前提下，他們希望校方務必遵守承諾，提供白同學法律諮詢與辯護律師，保障學生權益。
成大零貳社也說，2位教授控告學生的舉動顯然欲打壓學生的學習自由與大學課堂內討論與勇於質疑的學術風氣。
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標題：性別通識課風波 成大學生社團籲教授撤告
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