程宇關進看守所 補眠之外也和舍友抬槓

2017-03-05 13:10

〔即時新聞／綜合報導〕24歲通緝犯程宇涉嫌夥同女友梁思惠，將22歲陳姓網拍女模騙出劫財殺害，2人被捕後程宇昨日凌晨被送進台北看守所，他多數時間都在補眠，和2名舍友也有互相聊天抬槓。

據《蘋果日報》報導，程宇是在昨天凌晨3時進入看守所，除了早上起床接受點名之外，大部分時段都在睡覺。台北看守所指出，程宇在今天早點名和吃早餐時，可以看出精神好上許多，並和室友有過交談。

和程宇一起涉案的女友梁思惠則是關在台北女子看守所，但因為她有簽署「個人資料開放查詢意願表」，讓外界無法查探個資，所以她的編號等資料都無法得知，不過女子看守所透露，她目前作息正常，沒有任何特殊狀況。