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鐵皮倉庫起火 消防迅速撲滅阻延燒

2017-03-05  12:07

〔記者余衡／新北報導〕新北市板橋區板城路上1間鐵皮倉庫，今天早上8點多突然冒出濃煙，由於周邊有多間連棟鐵皮屋，消防局獲報後派遣大批人車趕往現場灌救，所幸不到半小時火勢就被撲滅，並未造成延燒及人員傷亡。

消防人員表示，該處倉庫是資源回收場，混合堆放多種物品，燃燒面積大約4坪左右，詳細起火原因還有待火調人員釐清。

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  • 倉庫冒出濃煙（記者余衡翻攝）

    倉庫冒出濃煙（記者余衡翻攝）

  • 消防人員到場灌救（記者余衡翻攝）

    消防人員到場灌救（記者余衡翻攝）

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