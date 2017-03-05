「獅出有愛、無毒有我」 高市公益健走熱鬧登場

2017-03-05 12:05

〔記者黃建華／高雄報導〕觀光騎警、保大特勤戰技表演，以及緝毒犬展現靈敏嗅覺，高雄市愛河畔今天上午到下午2點有一場別開生面的「獅出有愛、無毒有我」的公益反毒健走活動，吸引大批民眾參與，現場並有美食攤位園遊會，熱鬧滾滾。

這場反毒公益健走活動，是由高雄市警察局與國際獅子會300E2區仁愛獅子會、市議員陳慧文服務處等單位合辦，高雄地檢署、高雄少年與家事法庭為指導單位。

高雄地檢署檢察長周章欽應邀致詞表示，毒品戕害人民身心健康，不僅造成治安問題，也嚴重侵蝕生產力，近年似有日益氾濫之勢，且吸毒年齡層下降，新興毒品甚至化身為糖果、零食或飲料侵入校園危害年輕世代，每一個毒品犯罪人背後更代表一個破碎的家庭，狀況更令人擔憂。

他除強調，雄檢近年全力致力於查緝毒品的偵查作為，也肯定反毒公益活動的舉辦，讓青少年了解毒品常識與拒毒方式，做深刻有效的學習。

這場「獅出有愛、無毒有我-- 公益健走活動」，除了邀請中國信託反毒教育基金會、財團法人山達基教會高雄機構、社團法人台灣無毒世界協會等團體參與宣導，活動中，觀光騎警隊、警用大型重機車、保大特勤中隊攀降及戰技表演、保三總隊緝毒犬、建山國小森巴鼓隊及各級學校表演團體參與展演外，都贏得熱烈掌聲。

不少民眾並與觀光騎警合影留念，活動並有更生保護會高雄、台南分會擺設15個各類美食攤位的園遊會，吸引不少在愛河觀光、遊憩民眾參與。