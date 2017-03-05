5案通緝犯拿槍想射警 4警合力制伏

江男抵死不從，一直奮力與警對抗，更企圖拿出槍枝，最後仍遭4員警逮捕。（記者許展溢翻攝）

2017-03-05 11:58

〔記者許展溢／苗栗報導〕52歲江姓男子涉嫌竊盜、槍砲等罪名，遭台北、士林地檢署通緝，今天凌晨竟出現在苗縣某間電子遊藝場玩樂，警方循線前往逮人，江男抵死不從，奮力與警對抗，更企圖拿出槍枝，最後仍遭4員警壓制在地將他逮捕。

竹南警分局接獲線報，有多件通緝案在身的江男，今天凌晨約1點出現在苗縣某間遊藝場，警方確認無誤，偵查隊小隊長陳德清、竹南派出所副所長張志欽，隨即率領巡佐吳宗憲、員警林康堯、郭菳鎮、盧俊安與賴宥均等人驅車前往查緝。

警方指出，進入店內發現江男在操作電玩機台，上前包圍逮捕，但過程中江男頑力抵抗，還被眼尖員警發現，江男竟想要從腰際拿出槍枝，4名員警馬上合力奪下槍枝，並將他壓倒在地。

警方表示，江男有5條通緝案件，在他身上查獲仿巴西金牛座（MODEL GUN 915 9x19mm）改造手槍1把、彈匣1個及子彈5顆，訊後將他依違反槍砲彈藥刀械管制條例等案移送法辦。