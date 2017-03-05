被酸「小氣」糾眾助拳 屁孩叫同伴錄影直播

警方帶回陳少等7名涉案人（記者余衡翻攝）

2017-03-05 11:54

〔記者余衡／新北報導〕新北市15歲國二陳姓少年，不滿遭同班陳姓同學說壞話，昨晚約陳同學到板橋湳雅夜市談判，不料雙方見面講沒幾句，陳同學就遭陳少肘擊揍飛，陳少還帶了多名幫手助拳，其中1人在遠處用手機錄影，事後將影片上傳臉書黑色豪門企業，網友紛紛留言「標準小屁孩！」

據了解，陳同學日前在班上散播陳少「愛玩」、「小氣」等言論，還叫班上同學遠離陳少，陳少得知後怒火中燒，昨晚9點半約陳同學在夜市巷弄中談判，但講沒幾句就和夥伴出手打人。

板橋警方獲到立即追查，深夜就將在場共7名少年帶回偵訊，陳少及另外3名少年坦承毆打陳同學，另外3人則只在旁圍觀，被毆的陳同學雖暫未提告，但全案訊後仍將動手的陳少等4人依妨害秩序罪函送少年法庭。

陳少及同夥在夜市暗巷打人（記者余衡翻攝自臉書黑色豪門企業）