被酸「小氣」糾眾助拳 屁孩叫同伴錄影直播
2017-03-05 11:54
警方帶回陳少等7名涉案人（記者余衡翻攝）
〔記者余衡／新北報導〕新北市15歲國二陳姓少年，不滿遭同班陳姓同學說壞話，昨晚約陳同學到板橋湳雅夜市談判，不料雙方見面講沒幾句，陳同學就遭陳少肘擊揍飛，陳少還帶了多名幫手助拳，其中1人在遠處用手機錄影，事後將影片上傳臉書黑色豪門企業，網友紛紛留言「標準小屁孩！」
據了解，陳同學日前在班上散播陳少「愛玩」、「小氣」等言論，還叫班上同學遠離陳少，陳少得知後怒火中燒，昨晚9點半約陳同學在夜市巷弄中談判，但講沒幾句就和夥伴出手打人。
板橋警方獲到立即追查，深夜就將在場共7名少年帶回偵訊，陳少及另外3名少年坦承毆打陳同學，另外3人則只在旁圍觀，被毆的陳同學雖暫未提告，但全案訊後仍將動手的陳少等4人依妨害秩序罪函送少年法庭。
陳少及同夥在夜市暗巷打人（記者余衡翻攝自臉書黑色豪門企業）
陳少出肘揍飛陳同學（記者余衡翻攝）註：圖片警方提供，來源請勿刊出。
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