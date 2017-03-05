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疑債務問題 男在租賃車上燒炭身亡

2017-03-05  11:41

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市40歲賴姓男子，疑似債務糾紛想不開，日前向租車行承租1輛白色轎車後開到新北市三重區環河北路上，在車上燒炭自殺，直到昨日晚間9時許，有民眾經過發現賴男仰躺在副駕駛座毫無反應，趕緊報警，警消到場後破窗搶救，但賴男已明顯死亡多時。

警方初步勘驗，賴男的身上無明顯外傷，警員在車上找到賴男留下的遺書，內容透露因為在外欠下不少錢才走上絕路，但詳細金額未寫到，警方目前已聯絡家屬到派出所協助調查，詳細輕生原因仍待釐清。

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  • 男子在租賃車上燒炭自殺，警方封鎖現場調查。（記者曾健銘翻攝）

    男子在租賃車上燒炭自殺，警方封鎖現場調查。（記者曾健銘翻攝）

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標題：疑債務問題 男在租賃車上燒炭身亡


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