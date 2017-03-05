糊塗考生跑錯考場 熱心菜鳥警護送前往
2017-03-05 11:38
〔記者黃建華／高雄報導〕一對朱姓姊妹昨參加導遊考試，糊塗妹妹考前20分鐘才驚覺跑錯考場，緊急求助五福二路派出所，員警李冠霖立刻駕警車護送朱姓少女趕往位於苓雅區的中正高中考場，總算在考前一刻趕抵，少女才破涕而笑。
106年的領隊導遊考試於昨（4）日在各地學校展開，但仍有糊塗考生跑錯考場。 新興分局五福二路派出所跑進來一對姊妹，焦急向警方表示兩人是要參加這次考試，姐姐的考場是在新興高中，妹妹以為自己的考場也在新興高中，沒想到考試前20分鐘才發現自己考場是在苓雅區的中正高中，焦急的不知如何是好；只好向一旁的派出所求助。
員警李冠霖（104年特考班、28歲）聽完，看了看時間，便一口答應載著朱姓少女（87年次）趕往考場。眼看朱姓少女急的快哭出來，警員李冠霖還在途中不停安慰少女，終於在考試前一刻趕到。
警方表示，雖然護送考生開道並非警方工作項目之一，但在警力及時間許可的情況下，如能幫助民眾解決問題，警方仍會盡力幫忙，但還是在此呼籲各位考生，別在迷迷糊糊啦。
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