疑燒草不慎 台中大肚山驚傳火燒山
2017-03-05 11:46
有民眾表示，疑似是有人在台中大肚山燒野草，不慎造成火燒山。（圖擷自臉書社團《爆料公社》）
〔即時新聞／綜合報導〕有民眾今日到台中大肚山附近掃墓，在上午10時許似乎看到有人在對面燒草，但控制不住火勢演變成火燒山的情況，目前已通報消防單位前往灌救。
該位民眾在臉書社團《爆料公社》表示，疑似有其他人燒草才引起火災，而放火的人看到火勢變大就直接離去。從民眾拍攝的影片中可以看到，大肚山上的野草已經延燒起來，不斷冒出的白煙直竄天際。
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