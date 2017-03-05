班代提醒要報告 竟遭女碩士研究生辱罵

2017-03-05 11:40

〔記者張瑞楨／台中報導〕這是碩士研究生應有的素質？就讀台中市一所私立大學EMBA管理碩士在職專班的林姓女研究生，不滿沈姓女班代表在該研究班的Line群組中，提醒她不要忘記「國際行銷」的報告，以「幹領代賽你娘」、「臭機巴」（女性生殖器）等不堪入耳文字辱罵，沈女解釋說，她純粹好心提醒同學，林女卻又變本加厲，用「誰鳥妳啊，臭機巴」辱罵，台中地院認為她犯行惡劣，但事後坦承辱罵，犯後態度尚可，依公然侮辱罪判處拘役30日，可易科罰金3萬元。

台中地院判決書指出，沈姓女研究生被同學推選為班代，去年4月11日上午11時許，她在專供同學聯繫的Line群組中，提醒8名同學，當天下午「國際行銷」課程中，這8名輪到報告的同學不要忘記了，不料，卻惹惱其中1位林姓女研究生。

林女在當天傍晚5時許，於群組內辱罵「幹領代賽你娘」、「臭機巴」、「那選你娘的班代機巴用」等語；沈女也立即回覆說，「說話時留點口德～我沒有義務提醒，就是純粹好心，怕大家忘了，如果我有說錯，也可以告訴我，不要口出惡言，損的是自己」。

不料，沈女已經解釋，她是身為班代善意提醒同學，也希望同學指正，但不要口出惡言，林女卻變本加厲，再度辱罵「幹」、「你最好上課不要給我們擺什麼臭機巴臉，誰鳥妳啊，臭機巴」、「不說也罷那種是人嗎？用錢買的真心是錢買不到的」等語，沈女委託律師控告公然侮辱。

台中地院審理時，林女坦承辱罵，台中地院認為，兩人是同學，林女僅因細故，不思理性溝通，就於班級LINE群組上辱罵沈女，經制止後仍接續辱罵，犯行惡劣，不過，審理時坦承犯行，態度尚可，也已經與沈女和解，依公然侮辱罪判拘役30日，可易科罰金3萬元，可以上訴。