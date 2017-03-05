| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
NBA Live》林書豪上半場繳7分2籃板 籃網1分落後拓荒者 疑燒草不慎 台中大肚山驚傳火燒山
 首頁 > 社會

班代提醒要報告 竟遭女碩士研究生辱罵

2017-03-05  11:40

〔記者張瑞楨／台中報導〕這是碩士研究生應有的素質？就讀台中市一所私立大學EMBA管理碩士在職專班的林姓女研究生，不滿沈姓女班代表在該研究班的Line群組中，提醒她不要忘記「國際行銷」的報告，以「幹領代賽你娘」、「臭機巴」（女性生殖器）等不堪入耳文字辱罵，沈女解釋說，她純粹好心提醒同學，林女卻又變本加厲，用「誰鳥妳啊，臭機巴」辱罵，台中地院認為她犯行惡劣，但事後坦承辱罵，犯後態度尚可，依公然侮辱罪判處拘役30日，可易科罰金3萬元。

台中地院判決書指出，沈姓女研究生被同學推選為班代，去年4月11日上午11時許，她在專供同學聯繫的Line群組中，提醒8名同學，當天下午「國際行銷」課程中，這8名輪到報告的同學不要忘記了，不料，卻惹惱其中1位林姓女研究生。

林女在當天傍晚5時許，於群組內辱罵「幹領代賽你娘」、「臭機巴」、「那選你娘的班代機巴用」等語；沈女也立即回覆說，「說話時留點口德～我沒有義務提醒，就是純粹好心，怕大家忘了，如果我有說錯，也可以告訴我，不要口出惡言，損的是自己」。

不料，沈女已經解釋，她是身為班代善意提醒同學，也希望同學指正，但不要口出惡言，林女卻變本加厲，再度辱罵「幹」、「你最好上課不要給我們擺什麼臭機巴臉，誰鳥妳啊，臭機巴」、「不說也罷那種是人嗎？用錢買的真心是錢買不到的」等語，沈女委託律師控告公然侮辱。

台中地院審理時，林女坦承辱罵，台中地院認為，兩人是同學，林女僅因細故，不思理性溝通，就於班級LINE群組上辱罵沈女，經制止後仍接續辱罵，犯行惡劣，不過，審理時坦承犯行，態度尚可，也已經與沈女和解，依公然侮辱罪判拘役30日，可易科罰金3萬元，可以上訴。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
古早味✧自製蔥油餅
餃子皮變身✧蚵嗲
輕鬆煮✧和露蛤蜊飯
義大利麵怎麼煮？
轉寄

標題：班代提醒要報告 竟遭女碩士研究生辱罵


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月5日‧星期日‧丁酉年二月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.