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隨機搶計程車惡煞 竟想靠這招躲警追緝......

2017-03-05  11:37

〔記者鄭景議／台北報導〕今日凌晨一名林姓強盜犯嫌，手持電擊棒等犯案工具，隨機挑選了一台計程車上車後，等司機開至僻靜處便下手搶劫，並將司機趕下車後離去；據了解，林嫌為了躲避警方查緝，竟在作案前事先用三秒膠抹在手指上，試圖混淆警方辦案。

林嫌因為本身有槍砲等多項前科，深怕自己作案後，警方循指紋找上門，因此在出門前就先用三秒膠，把10隻手指頭都抹一遍，避免警方靠著指紋得知他的身分。

但警方獲報後一路在高速公路上狂飆，短短2小時內就找到林嫌，林嫌甚至還沒棄車，就被警方逮個正著，苦心準備的混淆指紋作戰，當然也全成一場空。

有員警私下表示，警方辦案不是全憑指紋，例如調閱監視器就是一項更常用的辦案利器，辨識嫌犯身分也有其他辦法，用三秒膠抹指紋，對警方來說不會成為困擾，且此案犯案後立刻獲報，也馬上展開追緝，「誰跟他慢慢採指紋啊！」

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  • 林嫌用三秒膠抹手指，試圖混淆警方辦案。（記者鄭景議攝）

    林嫌用三秒膠抹手指，試圖混淆警方辦案。（記者鄭景議攝）

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