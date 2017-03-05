酒後起衝突 醉男開大貨車衝向酒店
2017-03-05 11:23
〔記者王秀亭／台東報導〕台東市鐘姓男子今天凌晨到台東市一知名酒店消費，酒後與店內少爺發生口角，一怒之下，開著大貨車往酒店裡衝，幸好坐在副駕駛座的友人急拉手剎車，大貨車即時在門口停住，未進一步釀災。
據了解，鐘姓男子與友人一同到酒店飲酒，疑酒後與人發生衝突，經勸仍怒氣未消，帶傷憤而離去的鐘男坐上駕駛的大貨車後，竟開著車往酒店大門衝去，友人見狀，為避免釀災，緊急拉住手剎車，大貨車就在酒店門口停了下來，酒店人員趕緊衝上車拔下鑰匙。
附近民眾表示，真的好驚險，差一點點就撞進去了，週六深夜、週日凌晨通常是酒店客滿時間，若真的衝撞進去後果不堪設想。
台東警方獲報後趕抵現場，當場對鐘男進行酒測，酒測值為0.57MG/L，隨後將鐘男帶回派出所，今天上午以公共危險罪將鐘男移送。
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