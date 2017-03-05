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運將遇惡煞劫車財 警飆速2小時逮嫌

林嫌持電擊棒搶計程車司機。（記者鄭景議攝）

2017-03-05  11:11

〔記者鄭景議／台北報導〕56歲陳姓計程車司機深夜載客遇惡煞搶劫！41歲的林姓犯嫌假意攔車要搭乘，卻在上車後，以預藏的電擊棒攻擊陳姓司機，並且在社中街將陳姓司機趕下車，駕駛陳姓司機的計程車離開；士林分局的警員獲報後立即出動巡邏車緝捕林嫌，在高速公路上一路狂追，一路時速破百，最後於新北市三峽區中山路上將林嫌逮捕歸案。

警方表示，林嫌因為本身失業，又缺錢花用，於是心生歹念，準備了電擊棒、彈簧刀、束帶及膠帶等作案工具，並隨機搭乘計程車犯案；在今日凌晨4點行經北市捷運雙連站附近時攔車搭乘計程車，在搶了陳姓司機後一路開至中山路上停靠路邊，檢視所劫財物，卻被聞訊趕到的員警壓制逮捕。

警方一路竄逃，從北投、淡水、八里、五股後，再開上國道高速公路，時速狂飆破百，最後殺到三峽區將林嫌逮捕時，距離案發不過短短2小時，林嫌未料到警方動作如此神速，被逮捕時一臉不可置信，只好乖乖配合警方，回到分局接受偵訊。

警方也查扣林嫌作案用的電擊棒、彈簧刀等工具，還有司機車上財物共新台幣2萬5730元整，也通知被害的陳姓司機到分局作指認，及拿回財物，陳姓司機遭受林嫌持電擊棒攻擊，臉部及脖子上受到輕微灼傷，所幸並無大礙；警方也在訊後將林嫌依強盜罪嫌，移送士林地檢署偵辦。

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  • 林嫌被逮時一臉不可置信，自己居然這麼快就被逮。（記者鄭景議翻攝）

    林嫌被逮時一臉不可置信，自己居然這麼快就被逮。（記者鄭景議翻攝）

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