搶匪清晨搭計程車 洗劫運將財物還將車子開走

2017-03-05 11:21

〔即時新聞／綜合報導〕台北市士林區今日清晨4時許，發生乘客搶劫計程車司機的案件，1名男子在雙連捷運站招手攔車說要到社子，沒想到抵達後男子竟拿出電擊棒攻擊司機，不僅搶走財物又將計程車開走，警方已在新北三峽將嫌犯逮捕。

據《TVBS》報導，警方表示在接獲通報後立即成立專案小組，循線追到三峽後發現搶匪將車停在路邊，立即上前圍捕。該名嫌犯落網後被查出是犯有多項前科的65年次林姓男子，警方還在他身上找出電擊棒、彈簧刀、膠帶、剪刀、束帶等作案工具。