苗警祭「口袋戰術」防飆車 攔檢120輛車

苗栗警方一口氣在台72線欄查120輛小客車全面清查是否有改裝違規。（記者張勳騰翻攝）

2017-03-05 10:57

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣警局苗栗分局於昨天深夜接獲檢舉，苗栗縣錫隘隧道疑有車聚飆車，苗栗、大湖分局在沿線加強攔查，今天凌晨1點10分發現6輛疑似改裝機車，疑似「調虎離山」，警方隨後祭出「口袋戰術」，在台72線攔檢120輛小客車，查出有60輛疑似違規，將函請監理及環保單位進一步檢驗確認。

苗栗警分局接獲線報，指有車隊將在苗26-2錫隘隧道飆車，警方隨即在錫隘隧道部署警力，但未發現有車隊飆車，卻有6輛疑似改裝機車，警車布陣逐一清查，告發17歲賴姓少年無照駕駛，他聲稱臨時起意召集友人騎車夜遊，6輛機車疑有改裝排氣管、變更車燈顏色等違規，將由相關單位進一步檢驗。

今天清凌晨1點45分警方撤離，隨後，竹南、大湖分局就接連通報上百輛轎車一路從中山高速公路苗栗交流道、台72線，擬到台3線車聚，但車隊在台72線、台3線路口，疑因前哨車發現大批警力，再迴轉台72線。

警方在台72線客屬大橋路口及時設下口袋戰術，2點10分發現車隊，警車斜插路口鳴警示燈與警鳴器，2輛警車押後，防止逆向逃逸，再召集快打部隊到場支援。

當時共攔下120輛小客車，警方逐一查抄人、車資料放行，並將疑似改裝車輛部位拍照，今天凌晨3點半結束，一共60輛疑似改裝，事後，不少駕駛上網抱怨警方的作法，但警方強調，一切依法處理。