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萬華火車站傳落軌 老翁疑沒踩穩掉落軌道

萬華火車站今日傳出落軌意外。（資料照，記者盧姮倩攝）

2017-03-05  10:22

〔即時新聞／綜合報導〕台北市萬華火車站今日傳出落軌意外，1名老翁疑似沒踩穩，不小心跌落軌道頭部受傷送醫，1列莒光號受到影響，旅客只好改搭其他列車。

據《TVBS》報導，老翁落軌後已被順利救起，並送往醫院救治，但當時有1列花蓮開往樹林的莒光號正要進站，因而受到影響，車上旅客皆搭乘1147次列車離開。

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