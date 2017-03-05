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騎車自撞電線杆 女子傷重昏迷

蔡女自撞電線桿後彈飛倒地，機車也往前滑行10多公尺才停下。（記者曾健銘翻攝）

2017-03-05  10:15

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市五股區成泰路4段，今日清晨5時許發生一起嚴重的機車自撞事故，34歲蔡姓女子騎車行經該處時，因不明原因猛力撞擊路邊右側電線杆，蔡女當場往前彈飛10多公尺，當時後方1輛機車閃避不及，又撞上蔡女的機車，車上的23歲張男、黃女雙雙倒地，警消獲報趕赴現場，發現蔡女的傷勢嚴重已無意識，緊急將她送醫搶救，而張男、黃女僅有多處擦傷，無生命危險。

警方檢視目擊者提供的行車紀錄器，畫面清楚可見蔡女是自撞電線杆，且當時周遭並無人車經過，排除與其他車輛擦撞，經抽血檢驗，蔡女的酒測值為0，詳細自撞原因仍待釐清。

相關影音

蔡女騎車自撞電線杆，警消人員到場搶救。（記者曾健銘翻攝）

蔡女的機車車頭嚴重毀損。備註：照片來源為蘆洲分局。（記者曾健銘翻攝）

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