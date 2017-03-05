這張照看出梁思惠智商？ 鄉民看到都笑了
2017-03-05 09:30
〔即時新聞／綜合報導〕梁思惠涉嫌約出陳姓網拍女模後，讓男友程宇搶劫、姦殺對方，冷血的行徑讓各界嘩然。梁思惠在事後曾使用陳女的手機，偽裝成她回訊給陳女的雙胞胎姊姊，但因為使用注音文馬上就被識破。現在有網友翻出梁思惠的舊照，諷刺看這張相片就可以知道梁女的智商，PTT鄉民看到後都「XDDD」笑了出來。
網友將梁思惠臉書上前年拍攝的照片轉發到PTT上，只見相片上的梁女正在刷牙，她在PO文裡抱怨「我男友很幼稚欸趁我在刷牙偷拍我」，似乎想營造出情侶間打情罵俏的現象，不過她身後有一面鏡子，反射出她其實是拿手機自拍。
PTT上的鄉民們看到照片後，直呼「我認為有點智障耶」、「笑死」、「犯案手法這麼粗糙，不意外啊」不過也有一些網友認為這可能是一種網路哽，假裝是男友幫自己拍照並故意露餡，以此來呈現出搞笑的場景。
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