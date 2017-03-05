女模姦殺案凶手 國小時說話結結巴巴…
2017-03-05 07:16
〔記者姚岳宏／台北報導〕涉嫌與女友設局姦殺陳姓女模的24歲程宇，原名高廷宇，從母姓改為程宇，今凌晨有他的國小同學在臉書 《爆料公社》PO出他小學的照片，表示程宇小學時說話結結巴巴，沒想到長大以後竟然如此，甚至他還差點把以前的女同學騙出去，但幸好沒得逞。
首PO原文：：
我實在很不想承認我小學的畢業紀念冊裡面有這位變態
對他小學的印象也只有北七北七 和講話結結巴巴的…
沒想到長大之後…唉
今天跟小學的同學談論時才知道以前的女同學也差點被他騙出去 不過還好沒得逞
希望這人渣早日被繩之以法
但我相信 在台灣 他頂多被關一關就會被放出來繼續危害社會了
提醒大家要多保護自己 慎選朋友啊…
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