「興川吉」船長家屬控訴：緬甸變相收保護費 要外交部索賠
興川吉號預計週一到泰國普吉島。（記者陳彥廷翻攝）
〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東小琉球籍漁船「興川吉」號遭緬甸軍艦開槍並扣押至昨天已39天，所幸昨天「興」號已獲釋並駛往普吉島，船長蔡瑞賢家屬質疑緬甸官方所逼付的1萬美元事項根本無中生有，痛批是變相「保護費」，要求外交部硬起來索賠，而事發之初緬甸辦事處曾收到通報，雖因故未介入但最後卻狀況外，也遭立委批評。
據漁業署與「興」號通聯，「興」號指1月25日接近緬甸高當港時遭緬甸軍艦開槍嚇阻，隨後被帶至港區外停泊並被訊問，5天後「興」號被緬甸官方人員駛入港內，全船10人則由緬甸軍艦載入港，逾月食物由緬甸官方提供，人員未捆綁但行動受限，「興」號遭扣押的情形由其緬甸代理商於1月27日電告我緬甸辦事處。
1名漁船長年在國外基地作業的船東表示，代理商除是接洽我漁船於國外漁業合作的最大橋樑外，漁民到國外盡皆賴以代理商全權處理所有事物，信頼度高，但反觀我國政府處理類似案件的態度，長期以來並不積極，成功率也不高，漁民透過代理商接洽、疏通情形常見，在部分人治凌駕法治的國家確實也能收金錢及時間皆減少之效。
據悉，隔日外館欲持續追蹤「興」號資料，該代理商卻回應現已協處中，發展並看似正面，並請外館暫緩官方外交，外館則尊重船公司意見未再後續處理，事件直到前天因費時逾月後，蔡瑞賢每天通衛星電話中語氣盡是擔憂，備受煎熬的家屬終向政府求援而曝光，不過巧合的是，當天晚上就傳出人船將釋放的消息。
不過早早獲報卻未後續追蹤，立委莊瑞雄就批評，外館雖接獲代理商請求，也黯情勢，但仍不代表就不需要追蹤，這種多一事不如少一事的態度，如何給在外打拼的國民安定感？早知道最後卻「狀況外」，頗為離譜。
「興」號預計週一抵普吉島並遣散漁工，其姪許允良搭機前往再陪蔡瑞賢航行返台；蔡瑞賢的妹妹及家屬強調，哥哥1人要獨力撫養3個小孩，加上船是貸款數百萬元而來，艱苦度日，但緬甸官方卻在漁業部認定無違規情事下還是由海軍扣留逾月，致漁獲腐壞，更抽走逾4千公升油料，加上漁工薪水等等，虛費至少百萬，更別說由代理商墊繳的美金1萬元更像是繳「保護費」才放人，要求政府及外交部硬起來向緬甸求償這些損失。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 在韓失聯兩台女 外交部證實因電信詐騙被捕
- 羽球》王子維扳倒奧運金牌 與周天成會師德國站冠軍戰
- 【朵朵小語】人生施工中
- 李恩一季換3隊 盼尬勇士爭冠
- 普門問鼎后座 劉昕妤先登熱搜女一
- 【大世界小葉片】你認識錫克人嗎?
- 手腳冰冷不全是病 運動飲食可改善
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 About 157 schools signed letters with China: MOE
- 「虎頭埤八景」新唱 新化音樂家譜曲
- 美國情歌王子湯米佩吉自殺身亡 享年46歲
- 18％退場年限 軍公教將一致
- 一中承諾書 恐半數大學都簽了
- 占國有地欠補償金 中華郵政最大咖
- 退役上將月領逾19萬 年改會：另案處理
- 《都更戶遭強拆》柯強調合法 屋主：不知誰能救我們
- 紀念碑揭幕 林佳龍︰二七部隊就是台中精神
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 DPP legislator urges bill to deter ‘foreign aggression’
- 陽明山櫻花燦爛 估本週更美
- 《中英對照讀新聞》Toxic chemicals banned in dishwashing liquids 洗碗精禁用有毒化學品
- 自由廣場》大學考招引導高中教學？
- 香蕉價飆50年新高 雲林蕉農組巡守隊抓賊
- 國產署︰同意共同開發 補償金要還
- 自由廣場》違規停車的議會聲明
- 六房媽過爐 5年後補助爐主經費
- 杜鵑花季不見花 遊客批掉漆
- 抗衡中國 退將籲構想未來戰爭模式
- （台南）新立委轉選市長？ 綠營內戰鼓揚
- 自由廣場》為何承諾？ 為誰承諾？
- 自由廣場》澎湖看不見的二二八
- 北柯南賴交流／南下探敵？柯文哲：想太多
- 〈Easy美人〉翹睫毛不用夾
- 美薩德若來台 共軍嗆就攻台
- 自由廣場》樂天 樂翻天
- 【小繆思】撿星星
- 學校強調交流不涉政治 學者批虛偽
- VIXX隊長N人氣超旺 巧克力攻陷座位
- 【小小說 】情書
- 林文義／華麗廢墟
- 新北青銀共居擬擴大 初步鎖定學校周邊
- 〈失戀共和國〉其實 他也很受傷
標題：「興川吉」船長家屬控訴：緬甸變相收保護費 要外交部索賠
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email