「興川吉」船長家屬控訴：緬甸變相收保護費 要外交部索賠

興川吉號預計週一到泰國普吉島。（記者陳彥廷翻攝）

2017-03-05 06:58

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東小琉球籍漁船「興川吉」號遭緬甸軍艦開槍並扣押至昨天已39天，所幸昨天「興」號已獲釋並駛往普吉島，船長蔡瑞賢家屬質疑緬甸官方所逼付的1萬美元事項根本無中生有，痛批是變相「保護費」，要求外交部硬起來索賠，而事發之初緬甸辦事處曾收到通報，雖因故未介入但最後卻狀況外，也遭立委批評。

據漁業署與「興」號通聯，「興」號指1月25日接近緬甸高當港時遭緬甸軍艦開槍嚇阻，隨後被帶至港區外停泊並被訊問，5天後「興」號被緬甸官方人員駛入港內，全船10人則由緬甸軍艦載入港，逾月食物由緬甸官方提供，人員未捆綁但行動受限，「興」號遭扣押的情形由其緬甸代理商於1月27日電告我緬甸辦事處。

1名漁船長年在國外基地作業的船東表示，代理商除是接洽我漁船於國外漁業合作的最大橋樑外，漁民到國外盡皆賴以代理商全權處理所有事物，信頼度高，但反觀我國政府處理類似案件的態度，長期以來並不積極，成功率也不高，漁民透過代理商接洽、疏通情形常見，在部分人治凌駕法治的國家確實也能收金錢及時間皆減少之效。

據悉，隔日外館欲持續追蹤「興」號資料，該代理商卻回應現已協處中，發展並看似正面，並請外館暫緩官方外交，外館則尊重船公司意見未再後續處理，事件直到前天因費時逾月後，蔡瑞賢每天通衛星電話中語氣盡是擔憂，備受煎熬的家屬終向政府求援而曝光，不過巧合的是，當天晚上就傳出人船將釋放的消息。

不過早早獲報卻未後續追蹤，立委莊瑞雄就批評，外館雖接獲代理商請求，也黯情勢，但仍不代表就不需要追蹤，這種多一事不如少一事的態度，如何給在外打拼的國民安定感？早知道最後卻「狀況外」，頗為離譜。

「興」號預計週一抵普吉島並遣散漁工，其姪許允良搭機前往再陪蔡瑞賢航行返台；蔡瑞賢的妹妹及家屬強調，哥哥1人要獨力撫養3個小孩，加上船是貸款數百萬元而來，艱苦度日，但緬甸官方卻在漁業部認定無違規情事下還是由海軍扣留逾月，致漁獲腐壞，更抽走逾4千公升油料，加上漁工薪水等等，虛費至少百萬，更別說由代理商墊繳的美金1萬元更像是繳「保護費」才放人，要求政府及外交部硬起來向緬甸求償這些損失。