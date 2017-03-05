男子酒駕自撞變植物人 法院判國賠264萬元

有媒體報導指出，郭姓男子8年前酒駕自撞到北市萬世大樓停車場出口斜坡而變成植物人，近日高等法院判決，北市新工處需賠償264萬元。（圖截自Google Map）

2017-03-05 07:22

〔即時新聞／綜合報導〕國內近來出現一起酒駕自撞獲判國賠的案例，有媒體報導指出，郭姓男子8年前酒駕自撞到北市萬世大樓停車場出口斜坡，男子彈飛摔到頭部，變成植物人，家屬提告要求國賠1490萬元，近日高等法院判決，台北市新工處管理路面有缺失，需賠償264萬元。

據《蘋果日報》報導，郭姓男子8年前酒駕騎車行經北市基隆路，由於想從路肩水溝蓋超越公車，卻撞到萬世大樓停車場出口前一處高低落差約13公分的斜坡，郭男連同機車騰空翻滾一圈重摔在地，造成顱內出血、腦水腫等傷勢，最後變成植物人只能臥床靠呼吸器維生。

郭男母親認為萬世大樓管委會製造道路障礙物導致危險，事後提告要求國賠1490萬餘元。台北市新工處則反駁，認為郭男酒駕、超速且不當行駛於水溝蓋企圖超車才是事故發生主因。法官方面，認定該斜坡進入道路範圍而成為障礙物，新工處沒發現加以拆除或架設警告標示確有疏失。

報導也提到，該案日前一審判國賠236萬餘元，近日法院判決認定郭男酒駕、超速又沒注意車前狀況，應負70％過失責任，除了維持一審過失比例見解外，另外又改判新工處應再賠償郭男31萬餘元，合計共264萬餘元，全案仍可上訴。至於萬世大樓管委會是否應分攤賠償，法官指出應由新工處另外提告。

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