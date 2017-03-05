大里民宅疑人為縱火釀災 3人送醫

陳姓男子自行逃出，手部有撕裂傷。（記者何宗翰翻攝）

2017-03-05 05:18

〔記者何宗翰／台中報導〕台中市大里區新仁路二段157巷一處3樓住宅，5日深夜2點多傳出火警，現場濃煙竄出，消防人員獲報後趕往搶救，其中48歲屋主弟弟陳姓男子自行逃出，雙手撕裂傷，意識清楚，1度燒燙傷，被消防人員送大慶中山醫院，3樓處另救出55歲陳姓屋主及15歲女兒，均輕微嗆傷，無明顯外傷，送往大里仁愛醫院。

現場民眾指出，疑似是屋主的弟弟因故在家中縱火想跟家人同歸於盡，結果起火後自己受不了打破玻璃逃了出來，結果整個手流血受傷，不過確切情形仍待警方調查釐清。消防人員也表示起火原因仍待查證，到場時1到3樓都有濃煙，起火點疑似在1樓中段。

消防人員表示，屋內共住有5人，包括屋主夫婦及一對兒女，還有屋主的弟弟，到場時屋主妻子、兒子已先逃出，火勢在20分鐘內就獲得控制，送醫3人均無大礙。