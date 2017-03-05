警勸導「未繫安全帶」 油漆工跳車露毒

2017-03-05 02:46

〔記者陳恩惠／台北報導〕27歲林姓男子搭小黃未繫安全帶，停等紅綠燈時，北市警大同分局民生西路派出所警員好心上前勸導，林男神色驚慌，未付車資就企圖跳車，警方直覺可疑，立刻予以制伏，清查發現，有毒品前科的林嫌，薪資袋中藏有14包的毒咖啡，林承認吸毒，否認販賣，警訊後依毒品罪移送士林地檢署，將擴大追查毒品來源。

警方調查，從事油漆工作的林嫌，每月薪資僅有20000元左右，因自身染上毒品，癮頭甚深，昨日傍晚一領到薪水，便迫不及待直奔北市松山區饒河街夜市附近找上游藥頭，將月薪三分之一，以6000元購買14包毒咖啡後，搭計程車急欲返回北市大同區租屋處解癮。

警方說，民生所警員在北市延平北路二段統一超商前執行路檢，林嫌搭乘的計程車正巧在路口停等紅燈，由於《道路交通管理處罰條例》，2012年增訂孫穗芬條款，強制後座乘客繫安全帶，乘客若違規未繫，最高可罰4500元，執勤員警見計程車上後座男乘客未繫安全帶，於是上前盤查。

詎料，林嫌見警方靠近，沒付計程車資，立刻神色慌張地要開車門跳車，員警直覺林嫌舉動可疑於是上前控制，果然在他的隨身後背包，發現一只薪資袋，除了剩下14000元外，竟有毒咖啡包，林嫌見事跡敗露，只好乖乖認罪。

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