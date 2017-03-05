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台南馬拉松女選手休克 送醫搶救中 桃園7人登山1人落單 尋獲抵達管制口
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在韓失聯2台女 外交部證實電信詐騙被捕

2017-03-05  00:58

〔記者彭琬馨／台北報導〕日前於2月中赴韓旅遊卻失聯近兩周的兩位台灣女生，外交部稍早證實，兩人因涉及電信詐騙案被捕，韓國警方目前進行相關調查，外交部表示，未來兩人將在韓接受司法審判，外交部駐韓代表將持續關注、提供必要協助。

這兩位於2月中到韓國旅遊的江姓與許姓女子，日前抵達韓國後即與家人失去聯繫，在台灣的家屬因擔心女兒安危，向政府展開求助協尋。

有韓媒報導指稱，江姓女子告訴母親「要到韓國找工作」，在2月14日入境南韓向母親電話報平安後卻與家人失去了聯繫。因江母求助台灣外交部，駐韓國台北代表部便向南韓警方通報失蹤案並請求協尋。但南韓警方調查發現，江女並非失蹤，而是涉入電信詐欺案被京畿道北部警察廳逮捕羈押。而另一許姓台灣少女，同樣涉及電信詐欺，於2月14日在京畿道軍浦被警方逮捕羈押。

幾經確認，外交部於4日晚間證實，江、許兩人因涉電信詐騙案已於2月14、15日被捕，目前韓國警方已展開調查。

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  • 在韓國失聯的2名台灣女子，已被證實是因涉及電信詐騙案被捕，將在韓國接受司法審判。（記者鄭淑婷翻攝）

    在韓國失聯的2名台灣女子，已被證實是因涉及電信詐騙案被捕，將在韓國接受司法審判。（記者鄭淑婷翻攝）

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