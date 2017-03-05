男校長寫信給女作家被纏上 她2天打了467通電話

2017-03-05 00:06

〔記者陳慰慈／新北報導〕一名中部國小校長，101年間在旅途中偶然讀到一本心靈勵志書籍，閱後覺得獲得啟發，便主動寫信給寫書的女作家，不料女作家竟對校長產生好感，不但2天狂打467通電話到學校找校長，還寫信到校長妻子任職的學校罵她「破壞人家家庭」、「是娼妓還是教師？」新北地院日前依散布文字誹謗罪，判處這名瘋狂女作家拘役55日，得易科罰金5萬5千元，仍可上訴，校長夫妻另對女作家提出民事求償，移交民庭處理。

校長與女作家魚雁往返多次後，覺得女作家怪怪的，開始不回覆電話、信件，並將她封鎖，104年9月，女作家竟以「是娼妓還是教師？請諸位公評！」為電子郵件標題，寄信到校長妻子任教的學校官方信箱等，包括校長妻子等20名教職員都收到信件。

內容指名道姓寫出校長妻子全名，寫說「貴校有一位老師，長期騷擾她前夫與我們的生活，自她前夫考上校長後，變本加厲糾纏，以名利威脅他出去，目的是為了在臉書上張貼合照，炫耀自己是校長夫人」。另還寫道「我們原打算101年買房結婚，但這位女老師屢次吵鬧強行威脅再婚，並透過查戶籍找到前夫，若不開門就大吵大鬧」、「她在外老是假裝是校長夫人，像個花癡一樣」、「這種人還能當老師嗎？希望學校解聘她，把這個敗類趕出教育界」等。校長夫妻忍無可忍只好提告。

法院審理時，女作家否認有發送該封電子郵件，辯稱電子信箱帳號遭盜用，但檢方向雅虎台灣分公司調閱帳戶登錄資料，確認信箱是女作家申請，女作家信件亦提及遭校長封鎖、聯絡未獲回覆、兩人前世關係等內容，又調閱電信公司通信紀錄，確認女作家2天內撥打了上百通電話到校長學校，認定女作家騷擾校長夫妻生活。

法官痛批女作家，恣意散布不實且內容不堪文字，誹謗校長夫妻，貶損告訴人等名譽，顯見其法紀觀念不足，未能尊重他人名譽，行為可議，犯後又否認犯行，亦未與告訴人達成和解，態度不佳，因此判處拘役55日。