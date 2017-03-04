女模命案 學者嘆：做好樓管 其實可避免

2017-03-04 23:30

〔記者吳政峰／台北報導〕程宇把24歲陳姓女模約到北市南港一處地下廢棄商場，姦殺、強盜、並棄屍，震驚社會，更離譜的是，去年底，程宇在同處以相同手法企圖性侵另名女模，大樓管理委員會卻未做任何亡羊補牢措施，看在警大犯罪防治系副教授賴擁連眼裡，大嘆「命案其實是可避免的！」

賴擁連表示，從環境犯罪學的角度來看，犯罪須有被害人、加害人、及場所三要件，若管委會能從去年底的事件學到教訓，建置防護或門禁措施，「增加犯罪困難」，程宇不得其門而入，只能放棄這個場所，陳女遇害的機率也會下降。

商辦出入份子複雜，管委會所負的責任更高，賴擁連建議，以積極面來說，住戶與商家應分攤治安維護的權利，繳多點管理費，聘任保全管理，注意可疑份子，增加巡察頻率，遏止犯罪者的不法意圖。

消極面而言，每扇安全門須緊閉，防火也防有心人士出入；若是廢棄場所，則應加裝安全鎖、蜂鳴警示器、與監視器，24小時監控；電梯則可加裝樓層感應讀卡機，讓住戶持卡、訪客押證件換卡搭乘，以電磁控管與紀錄進出民眾。

賴擁連解釋，美國不少營業場所只開放走廊與大廳，消費者連廁所都要向商家借鑰匙、或持消費發票證明為顧客，才能使用，雖然很不便利，但換個角度想，也增加了安全性，如何在兩者中取得平衡，是台灣商家須思考的方向。

從政策面來看，賴擁連認為政府應對消極的業主課以責任，迫使他們負擔監督與善盡自治，而非「有所有權但無管理責」。

賴擁連指出，管委會強化自控能力，守望相助，除了可維護住戶安全，也可避免發生社會事件，衝擊房價，「保命又護財！」