誰說謊？ 麥拉倫車禍 重機車主反駁：對方切中線

47歲知名的珠寶商斐儷總經理陳昱羲今早開著麥拉倫超跑與重機發生車禍。（記者陳薏云翻攝）

2017-03-04 22:22

〔記者陳薏云／新北報導〕到底誰說謊？47歲知名的珠寶商斐儷總經理陳昱羲今上午10時許開著1600多萬的麥拉倫超跑650s-spider，行經新北市106縣道57公里處時，與大型重機發生車禍，陳昱羲向警方表示，「是對方先打滑後撞上」，不過現在林姓重機騎是跳出來反駁，根本是「對方（陳昱羲）切中線過彎！」

發生車禍的林姓重機騎士，請友人在《臉書》「重機車友▕ 各區路況、天氣回報中心」發文表示，車禍經過情形是，「我上坡（上坡右彎）時，突然看到對方切中線過彎（左彎下坡），我試圖閃避所以被側邊撞倒彈出去」，根本不是陳昱羲說的自摔。

林男更請友人轉達，「因為我腳大量流血先送急診，所以警方只有先做酒測跟留資料，對方駕駛為了保護自己，筆錄上說我滑倒才去撞他，媒體以這說詞一直報導，對我真的很不公平」。新店警方表示，有致電給林男詢問是否要前來製作筆錄，但林男表示在醫院救治完後身心疲累，表示會擇期前往製作筆錄。

新店警方表示，雙方皆持照正常，無重大違規紀錄，昨車禍發生後前往對雙方駕駛酒測職均為零，且雙方車輛都沒有安裝行車影像監視器，詳細車禍原因仍待林男前來製作正式筆錄後才能釐清。