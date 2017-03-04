外交部今證實：4台男在紐國機場遭扣押
2017-03-04 21:46
〔即時新聞／綜合報導〕有民眾向媒體爆料，指4名台灣男子昨在紐西蘭基督城機場被航警帶走，外交部今證實，這4人是因被執法單位判定「不誠實」才遭扣。
《蘋果日報》爆導，有民眾爆料指出，昨晚間搭乘華航抵達基督城機場時，發現有4名台灣男子在下機時遭航警帶走。今晚間外交部對此表示，這4人是遭該國判定為「不誠實的旅客」，將於當地時間今晚搭乘華航CI58班機返回台灣。
報導引述地勤人員透露，當地警方推測有詐騙集團要到基督城設置機房，且疑似已有洗錢行為發生。
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