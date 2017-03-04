為償25萬債 女子走私2公斤安毒出境遭查獲

2017-03-04 21:04

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕41歲謝姓女子將逾2公斤安非他命夾藏在身上，企圖藉此規避安檢，將毒品走私到韓國首爾，今天下午在桃園機場出境安檢時遭航警局安檢大隊人員查獲，安檢人員從謝女身上搜出安非他命2212公克，全案經偵訊後移送桃園地檢署偵辦。

航警局表示，謝女下午搭乘華航CI162班機前往韓國首爾，15時20分在桃園機場第一航廈安檢線通關時，安檢大隊第一隊賴姓檢查員發現謝女穿著過於寬鬆，加上神情有異，經過金屬探測門後，將秀女攔下詳加搜查。

經過拍搜盤查後，果然在謝女大腿及腰腹處發現有硬物，經會同關務署台北關關員帶往搜身室進一步嚴查搜身，發現謝女將不明粉末三包分別捆綁在腹部及左右大腿，經以試劑及拉曼光譜儀鑑驗後呈現第二級毒品安非他命反應，共計毛重2212公克。

謝女供稱，該批毒品是友人以新台幣25萬為代價請她帶至首爾，所得25萬則作為還債之用，本案為桃園機場開航以來第一件查獲走私毒品到首爾的案例，全案經偵訊後移送桃園地檢署偵辦。

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