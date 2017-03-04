詐騙老梗連港警也上當 淪詐騙共犯
2017-03-04 21:56
〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆港務警察總隊江姓警員缺錢花用，誤信詐騙集團只要提供帳戶，就可以借到錢，不僅新辦的2個帳戶成了洗錢帳戶，還慘遭花蓮分局依詐欺罪嫌究辦。
據指出，江姓警員因財物狀況不佳，遭法院強制扣薪；去年12月間，江員缺錢花用，在網路發現可以借到錢，卻一步步掉入詐騙集團設下的陷阱。
詐騙集團逮住江員需求孔急弱點，要求江員向銀行申辦新帳戶，他們就有辦法創造交易記錄，只要帳戶有金額進、出，代表江員的信用狀況良好，以利借貸。
江員信以為真，先後向土地銀行與華南銀行申辦2個新帳戶後，將提款卡與密碼全都依指示寄給對方。
警方調查，華南、土銀申辦不易，詐騙集團收購人頭行情相當高，一本收購黑市價格高達1萬5千元至2萬。
江員寄出新帳戶後，花蓮縣警局鳳林分局陸續接獲不少被害人報案，被詐走的積蓄都匯入江員的帳戶內。
據指出，江員寄出存摺後，還在等對方放款，得知新辦2 帳戶成了人頭帳戶，不斷喊冤：「我也是被害人！」
鳳林分局調查認為，江員提供人頭帳戶給詐騙集團，幫助詐騙集團詐欺花蓮市民，形同詐騙集團共犯，仍依詐欺罪嫌將江員函送法辦。
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