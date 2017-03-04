騎車出遊不慎自撞 婦人摔下30公尺邊坡

騎車出遊，不慎自撞摔下30公尺邊坡。（記者蔡政珉翻攝）

2017-03-04 20:49

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣消防局今天晚間獲報，有民眾不慎摔下30公尺深的邊坡，急忙出動大批人力前往搜救，發現是台中市28歲陳姓男子騎機車載著60歲母親出遊，不慎在泰安鄉新中橫砂埔鹿往土木驛方向自撞護欄後，陳母滾下邊坡。

幸好邊坡較緩，消防人員找到陳母位置後，以吊掛方式救起陳母。陳母獲救只說「感覺雙手麻麻」目前意識清楚，送醫治療中。陳男則是雙手擦傷，並無大礙。