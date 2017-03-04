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韓5人扒竊集團各有專責 兇悍女刀片客最引注意

2017-03-04  20:55

〔記者劉慶侯／台北報導〕韓國扒竊界祖師爺級高手李泰相，三次來台試手氣都順利得逞，日前他精挑細選旗下一流的「推擋手、刀片手」，組成5人扒竊集團，3日再次搭機來台想大展身手，結果今日在101大樓行竊時，卻被早已鎖定李泰相的台北市刑警大隊肅竊組跟監，5人全部就逮。

警方指出，這一支韓國犯罪集團實際劃分為兩個作案小組；身材瘦小的老將李泰相負責下手，魁梧壯碩的朴景隆、鄭浩成擔綱推擋和保護李泰權安全；另外，身高僅150公分，能耍得一手流利刀片的女將崔貞仁，專責劃破皮包、背包類物品竊盜，作案時則由肥胖的女嫌李恩朱掩護。

警方表示，50歲的女嫌崔貞仁，在韓國扒竊界也算是響叮噹分子，不僅外貌極為男性化，也是集團中個性最強悍的人物，此次也是她第二次侵台作案。

警方表示，這一個由嫌犯李泰相領軍的韓國犯罪集團，似乎彼此間的信任感極差，每次得逞後都會在現場附近就立即「坐地分贓」，毫不避諱。警方根據以往取得的蒐證影帶，也發現這一個特異的情況，有時則是由崔貞仁負責分贓。

台北市刑警大隊肅竊組，是一月上旬執行檢肅扒竊專案勤務中，發現警方雖多次查獲扒手，但扒竊率卻一直居高不下，尤其是集中在台北車站一帶；警方事後訪查被害人，並調閱案發相關錄影帶過濾，最後確認是韓籍人士在台犯案。

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  • 韓國籍主嫌李泰相負責下手行竊。（記者劉慶侯攝）

    韓國籍主嫌李泰相負責下手行竊。（記者劉慶侯攝）

  • 身材嬌小的韓國籍女嫌犯崔貞仁，專門利用小刀割皮包、伺機下手。（記者劉慶侯攝）

    身材嬌小的韓國籍女嫌犯崔貞仁，專門利用小刀割皮包、伺機下手。（記者劉慶侯攝）

  • 韓國籍女嫌犯李恩朱。（記者劉慶侯攝）

    韓國籍女嫌犯李恩朱。（記者劉慶侯攝）

  • 韓國籍嫌犯朴景隆，負責推擋和保護下手行竊者。（記者劉慶侯攝）

    韓國籍嫌犯朴景隆，負責推擋和保護下手行竊者。（記者劉慶侯攝）

  • 韓國籍嫌犯鄭浩成，負責推擋和保護下手行竊者。（記者劉慶侯攝）

    韓國籍嫌犯鄭浩成，負責推擋和保護下手行竊者。（記者劉慶侯攝）

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