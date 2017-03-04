利用指導樂器機會 狼師對女童摸胸又親嘴

2017-03-04 21:11

〔記者李立法／屏東報導〕謝姓國小男教師，利用指導女童吹奏樂器的機會，對女童摸胸又親嘴，女童不敢反抗，事後向家長反映，女童父親憤而找上學校，男師為自身離譜行徑認錯，並花了10萬元與女童家屬和解，但還是擺不平，校方依規定通報，男師被檢方依加重猥褻罪起訴。

謝姓男師兼任學校樂隊社團指導老師，因為對社團內一名4年級的女童有好感，常藉指導樂器的機會親近女童，去年3月間，藉故把女童留在禮堂加強練習，聲稱女童表現良好，要給予獎勵，女童信以為真，任由謝男親吻女童嘴唇，並撫摸女童雙乳，女童覺得不舒服，藉故要回教室寫功課，才擺脫男師「魔手」。

食髓知味的男師，不久之後，又假藉整理樂器的理由，將女童留在教室，趁機將女童抱坐大腿上，親吻女童嘴唇並撫摸女童雙乳，女童心生不適，向男師表示要回教室寫作文，才掙脫男師糾纏。

男師離譜行徑，讓女童害怕上學，家屬得知原因後，找上學校，男師認錯，賠償女童家屬10萬元達成和解，但校方仍依規定通報縣府，男師被送辦，檢方偵辦後，認為謝男為人師表，卻利用權勢對未滿14歲的女童猥褻，情節重大，依法提起公訴。