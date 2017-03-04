員山阿玉山林道登山落單未歸 同行山友求救
2017-03-04 20:16
〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕桃園7名友人，共4男3女，今天早上從桃園開車前往宜蘭縣員山鄉阿玉山林道登山，預計當天來回，但是其中一人落單，直到晚上7點都未見人影。
一行7人今天早上8點30分抵達登山口，入山攻頂後，於下午1點30分下山途中，其中一名42歲山友周男因腳程較緩慢，走在最後面，截至報案前尚未聯繫到周男，也未見他下山。
同行朋友因擔心周男安危，趕緊報案請求協助。消防局獲報後派遣員山分隊人車及通知警方、林務局人員前往協助搜尋。
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