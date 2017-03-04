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亮紅燈還飛速闖過 大貨車險撞放學小學生…

2017-03-04  21:11

〔即時新聞／綜合報導〕是有多趕時間？民眾指出，昨日中午在雲林西螺，正逢中山國小有許多小朋友在放學時過馬路，雖然人來人往，但有一輛大貨車竟闖紅燈疾馳而過，幸好當時沒有人遭遇意外，但目擊這番情景仍讓網友氣得痛罵，直問「你很趕嗎？」

據網友發布在《爆料公社》的這段影片顯示，當時正逢中午放學時段，只見許多小朋友陸續從左側通過馬路，但轉眼間竟有輛大貨車直接闖過紅燈呼嘯而過，讓人完全看傻了眼，所幸在大貨車通過時並無其他人正在通行。

儘管沒有任何人受傷，但這段影片仍引來許多網友撻伐，怒批混蛋駕駛、應該公布車牌、「夭壽，滿路的學生在過馬路……」、「趕著去死當然趕」。

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  • 許多小朋友陸續從左側通過馬路，但轉眼間竟有輛大貨車直接闖過紅燈呼嘯而過，讓人完全看傻了眼。（圖擷自爆料公社）

    許多小朋友陸續從左側通過馬路，但轉眼間竟有輛大貨車直接闖過紅燈呼嘯而過，讓人完全看傻了眼。（圖擷自爆料公社）

  • 民眾指出，昨日中午在雲林西螺，正逢中山國小有許多小朋友在放學時過馬路，但隨後竟有輛大貨車直接闖過紅燈呼嘯而過。（圖擷自爆料公社）

    民眾指出，昨日中午在雲林西螺，正逢中山國小有許多小朋友在放學時過馬路，但隨後竟有輛大貨車直接闖過紅燈呼嘯而過。（圖擷自爆料公社）

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