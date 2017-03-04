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女模命案兇嫌緊咬女友 押解過程遭女友冷漠以對

2017-03-04  20:21

〔記者邱俊福／台北報導〕蛇蠍女模梁思惠找男友程宇計殺陳姓女模命案，全盤否認的梁女，遭男友程嫌緊咬為在場犯案，整個偵訊過程中，她態度冷靜，沒有太多表情，而2人被收押銬在一起送台北看守所時，坐在偵防車內，雖被要求不准說話，但一路上程嫌搖晃著上銬的手，試圖引起梁女注意，想聊天，但梁女過程中不甩、不搭理，非常冷漠，可說熱臉貼冷屁股。

程嫌供稱，現場沒有燈光，梁女在後面持手電筒照路，原本計畫梁女刻意關掉手電筒，趁機偷走陳女手機，加以教訓，但陳女卻發現大聲尖叫，隨即手掐陳女脖子方式，在一間廢棄商場房間內，強迫對其性侵害，梁女則在旁協助打燈。

程嫌性侵得逞後，陳女又大聲尖叫，程嫌再度掐脖子到沒有氣息，此時梁女為確認已身亡，程嫌便以陳女皮包肩帶勒死拖行到另間房間棄屍，最後程嫌將陳女外衣褲穿好，故布疑陣，梁女則協助將內衣褲棄置附近，取走皮包等財物。

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  • 女模命案兇嫌程宇（中）。（資料照，記者黃捷攝）

    女模命案兇嫌程宇（中）。（資料照，記者黃捷攝）

  • 程宇的梁姓女友。（資料照，記者黃捷攝）

    程宇的梁姓女友。（資料照，記者黃捷攝）

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