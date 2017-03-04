女模遇害之際 大樓保全剛完成巡邏返崗

管理室的保全，每天巡邏4次，女模遇害之際，正巧保全才完成巡邏返崗，不排除程嫌熟悉保全作息，乘隙犯案。（記者陳恩惠攝）

2017-03-04 19:26

［記者陳恩惠／台北報導］北市南港區發生外拍女模遭性侵殺害，案發地點的萬象大樓雖然是棟住商混合建築，但住商不僅進出口分開，前後棟分隔，僅能由地下停車場通行，據悉，保全員每天有4次巡邏時間，百餘坪的住商大樓得耗費1小時，根據管理室的巡邏簽到表顯示，女模在保全員完成巡邏後1時內遇害！

住戶表示，管理大樓的保全員分為早、晚二班，隔鄰的商場另增加1名夜間警衛，後棟住宅區的管理室，除了白天班的保全員早上11時會巡邏一次外，晚間的保全會在凌晨零時、2時及5時等三個時段再次巡邏，雖然巡邏次數相當緊密，但依兇嫌程宇供述犯案時間，女模遇害之際，大樓保全30分鐘前才巡邏完返回崗哨，不排除程嫌避開保全巡邏，乘隙下手。

受訪住戶說，管理室白天班的保全員，早上11時會展開巡邏，先搭電梯到住宅區的16樓頂，逐樓層一路往下，直抵地下4樓的停車場，然後由此通往商場，搭乘電梯到3樓，再逐樓層向下巡，直抵1樓商場3處崗哨後返回，巡邏路線與時間每天皆固定。