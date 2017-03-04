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外拍女模命案 兇嫌情侶檔與女模進出超商影像曝光

2017-03-04  18:37

〔記者邱俊福／台北報導〕外拍女模遭性侵殺害案，程、梁兇嫌情侶檔案發前先到附近一家超商，隨後戴著毛帽的陳姓女模步出超商，雙方可能看手機，意外錯身，而這個影帶也曝光。

警方說，當初，陳女向梁女表達可否介紹外拍賺錢，梁女便透過臉書介紹程嫌，程嫌事後便以LINE聯繫陳女，2人相約在本周三下午到北市八德路四段的一棟住商混合大樓四樓樓梯間碰面。

監視器查知，本周三近中午時刻，陳女搭乘北市捷運抵達後山埤捷運站，先到該大樓旁一家超商，離去時，程嫌與梁女剛好也進入，雙方錯身，沒有碰面，陳女隨即從大樓側門進入，搭乘電梯到四樓，半小時後，程嫌也進入大樓，後面還跟著一名女子，隨後程嫌直至下午3時許才獨自從側門離去，另名女子則不知從何出口離開。

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  • 程宇與梁思惠情侶檔（左邊黑衣）一前一後進入超商。（記者邱俊福翻攝）

    程宇與梁思惠情侶檔（左邊黑衣）一前一後進入超商。（記者邱俊福翻攝）

  • 陳姓女模步出超商。（記者邱俊福翻攝）

    陳姓女模步出超商。（記者邱俊福翻攝）

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