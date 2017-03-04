女模命案之後 店家痛批「不管理還收錢！」
2017-03-04 18:54
案發地點的商家，痛批管委會不「管理」還收錢。（記者陳恩惠攝）
［記者陳恩惠／台北報導］台北市發生外拍女模遭性侵殺害洗劫的重大刑案，當地住戶萬萬沒想到，兇手程嫌竟利用居住、熟悉地形的地利之便，在隔壁的地下廢棄商場行兇，事發後不住戶痛斥程嫌「破壞房價」，1樓店家也痛批大樓的管理委員會，常年來根本不管理，任其荒廢，管理費還年年漲價。
店家指出，案發地點的萬象綜合大樓早年曾遇風災淹水，雖然這棟建物地上3層及地下1層皆規畫商店，但因為內部隔局規畫失敗，除了1樓臨街小店面之外，其餘樓層一直無法營業，以致現今幾成廢墟，整棟目前僅不到20戶的個人工作室或小型公司進駐。
店家說，8年前他到此營業時，連他在內僅有2家店面，萬象綜合大樓的管理委員會根本不管也不理他們，當時1樓商場的打掃清潔工作，全是他們自己出資雇人整理，4年前，管委會見捷運松山站開通，有望增加人潮，竟開始向1樓承租的商家，從每月收取200元的管理費，年年加價調漲，去年管理費已收取500元，但管委會仍未「管理」，僅打掃廁所與巡邏，讓店家痛批太誇張！
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