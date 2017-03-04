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中國老妹賣相差 「60分鐘內第2次免費」促銷被逮

2017-03-04  18:59

〔記者劉慶侯／台北報導〕沈寂已久的色情泰國浴又死灰復燃。

台北市萬華區康定路「帝華」旅社，收攬「好萊塢」應召站以觀光名義來台的中國賣春女，在旅社內大搞色情泰國浴；業者鑑於引進的賣春女「賣相」稍差，為「刺激消費」，還打出「六十分鐘內有能力者第二次免費」的噱頭，結果被萬華分局西園派出所查抄破獲，逮捕旅社林姓負責人及四名中國女子，及一名嫖客，依法送辦。

色情泰國浴是台灣應召業者在民國八十年間引進，嫖客只需躺在浴室氣墊床上，由小姐以胸部當擦澡海綿，替客人作全身擦洗，才從事性交易，由於嫖客全程均無須「動作」，如同作皇帝般享受，所以一度引起嫖客間瘋傳喜好，但不到五年內，全數被警方剿滅。

警方表示，「好萊塢」應召站是招納中國女子來台從事賣淫，先以觀光名義入台後，再放到協商好的旅社內，伺機仲介嫖客前往消費。

不過，此次在旅社內被警方逮捕的4名應召女郎，年紀均在35歲左右，但相貌和身材實在不如人意，業者作宣傳照上雖然努力Ｐ圖改照，但「圖文重不符」，最後業者為了口碑，只好打出「六十分鐘內第二次免費」的噱頭，果然吸引有能力者「挑戰」。

轄管萬華分局西園所獲報，昨日晚間持搜索票前往臨檢，逮捕旅社林姓負責人及四名陸女，查扣氣墊床、精油、保險套等證物。

警方調查，中國籍賣春女郎均是二月中旬才來台灣，隨後便被安置在「帝華」旅社內，每次應召價格3700元，實得1800元。

林姓女負責人則否認有仲介賣淫，也不知對方在旅社內從事色情泰國浴，辯稱她只知對方是投宿客，一切違法行為與旅社無干。

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  • 中國籍賣春女郎本人（左）和宣傳照相比簡直天差地遠。（記者劉慶侯翻攝）

    中國籍賣春女郎本人（左）和宣傳照相比簡直天差地遠。（記者劉慶侯翻攝）

  • 中國籍賣春女郎本人（左）和宣傳照相比簡直天差地遠。（記者劉慶侯翻攝）

    中國籍賣春女郎本人（左）和宣傳照相比簡直天差地遠。（記者劉慶侯翻攝）

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