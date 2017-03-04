神偷！女子包包不離身 接著就不見了

2017-03-04 18:35

〔記者陳薏云／新北報導〕包包在身旁都會被摸走！新北市一名25歲歐姓女子，日前下午4時許與朋友在新北市永和區永和路一家咖啡廳聊天，兩人相談甚歡，完全沒發現身旁男子鬼祟，等要離開時，才發現自己的包包早被摸走，還被盜領6萬多元現金，警方目前鎖定對象追緝中。

店內監視器拍下，竊嫌先假裝坐在歐女旁邊，先翻報紙看新聞，再將報紙蓋住歐女放在一旁的包包，趁她不注意摸走，事後竊嫌還在中正路上一家超商ATM盜領6萬元現金，警方目前鎖定一名年約40多歲，身高約170公分的男子，將約談其到案說明。